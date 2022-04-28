

Председатель парламента встретился с послом Чехии

28.04.2022 20:53





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чешской Республики в Грузии Петром Микиской.



По сообщению пресс-службы парламента, стороны рассмотрели плодотворное двустороннее сотрудничество между Грузией и Чехией.



«Шалва Папуашвили выразил признательность за твердую поддержку территориальной целостности и европейских устремлений Грузии.



На встрече обсуждалась российская агрессия в Украине. Председатель парламента подтвердил твердую поддержку Грузией Украины и украинского народа.



Председатель парламента подробно рассказал о заявке Грузии на членство в ЕС и отметил, что ведется работа по заполнению анкеты, присланной Еврокомиссией.



Шалва Папуашвили отметил, что поддержка Чехией европейской интеграции Грузии будет особенно важна, когда Чехия примет председательство в Совете Европейского союза во второй половине 2022 года», — говорится в сообщении пресс-службы парламента.



По данным пресс-службы, стороны обсудили планируемый визит председателя Сената парламента Чехии в Грузию и подчеркнули его важность для углубления двустороннего и многостороннего сотрудничества.



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