

Байден: Россия чувствует отчаяние из-за провала в Украине

28.04.2022 20:55





Президент США заявил о «неспособности РФ сделать то, что они планировали».



Президент США Джо Байден, комментируя последние заявления представителей России, заявил, что страна-агрессор испытывает отчаяние из-за провалов в Украине, передает «Новое время».



На вопрос журналиста, беспокоят ли его заявления Москвы о том, что в Украине якобы воюют Россия и НАТО, глава Белого дома ответил:



«Это неправда, но это беспокоит меня, потому что демонстрирует отчаяние, которое испытывает Россия из-за своей неспособности сделать то, что они планировали сделать в первую очередь… Вместо того, чтобы сказать, что это делают украинцы, получившие определенные средства для отпора российским силам, они утверждают, что „США и вся НАТО“ участвуют в уничтожении российских сил, танков и так далее. Это оправдание за провал…».



Во время обращения Байден подтвердил, что решил запросить у Конгресса 33 млрд долларов на выделение дополнительной поддержки Украине, в частности, 20 млрд на военную помощь и 8,5 млрд — на экономическую.



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