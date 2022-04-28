

Байден назвал "безответственными" заявления РФ об опасности ядерной войны

28.04.2022 21:04





Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает заявления со стороны высокопоставленных чиновников Российской Федерации об опасности ядерной войны безответственными, об этом Байден сказал на брифинге в Вашингтоне.



"Никто не должен делать пустые комментарии о применении ядерного оружия или возможности необходимости применять такое оружие. Это безответственно", - подчеркнул Байден.



Как известно, на этой неделе в интервью российским СМИ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что считает серьезной опасность ядерной войны и что ее нельзя недооценивать.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



