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Байден назвал "безответственными" заявления РФ об опасности ядерной войны
28.04.2022 21:04
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает заявления со стороны высокопоставленных чиновников Российской Федерации об опасности ядерной войны безответственными, об этом Байден сказал на брифинге в Вашингтоне.
"Никто не должен делать пустые комментарии о применении ядерного оружия или возможности необходимости применять такое оружие. Это безответственно", - подчеркнул Байден.
Как известно, на этой неделе в интервью российским СМИ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что считает серьезной опасность ядерной войны и что ее нельзя недооценивать.
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