

Денисова: Саакашвили в крайне тяжелом состоянии, ему грозит инвалидность и смерть

28.04.2022 21:04





Глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили находится в крайне тяжелом состоянии, ему необходимо немедленное лечение за рубежом.



Если тянуть с лечением Саакашвили, это может привести к его инвалидности, а в дальнейшем - даже к летальным последствиям, сообщила в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, ссылаясь на данные врача альтернативного медицинского консилиума, который был создан при народном защитнике Грузии.



По ее данным, народный защитник Грузии Нино Ломджария призвала грузинские власти обеспечить Саакашвили лечение, которое рекомендовал альтернативный медицинский консилиум.



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