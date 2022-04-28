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Молдавия присоединится к санкциям ЕС и окажет помощь Украине
28.04.2022 21:07
Молдавия собирается присоединиться к экономическим санкциям Евросоюза против России, а также предоставит Киеву гуманитарную и другую помощь, сообщила президент Майя Санду.
По ее словам, молдавские квалифицированные саперы будут отправлены в Украину для участия в разминировании освобожденных населенных пунктов.
Санду отметила, что Молдавия не способна на большие программы поддержки соседней страны, но помимо отправки саперов может передать гуманитарные грузы и предоставить транспортные артерии. «Это то, что мы можем», — добавила она.
Днем ранее, 27 апреля, Киев предложил Молдавии свою военную помощь, если потребуется взять под контроль Приднестровье. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к возможному вторжению российской армии со стороны Тирасполя. По его словам, за обстрелами и взрывами в Приднестровье стоят россияне, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в регионе.
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