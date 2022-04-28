

Шольц: Правительство Германии продолжит поставки оружия Украине

28.04.2022 21:10





Федеральное правительство Германии продолжит курс на поставки оружия Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.



"Мы поставили оружие, которое сделало возможной оборонительную борьбу Украины, и федеральное правительство будет продолжать следовать этому курсу. И сегодня мы получили очень сильный мандат от немецкого Бундестага", - написал Шольц в Твиттере в четверг.



Как сообщалось, Бундестаг поддержал предоставление Украине тяжелого вооружения, данное решение поддержали 586 депутатов.



"Немецкий Бундестаг выступает за всестороннюю поддержку Украины в агрессивной войне России и не исключает поставки для этой цели тяжелых вооружений из Германии. В четверг, 28 апреля 2022 г., 586 депутатов поименно проголосовали за совместное предложение (20/1550) коалиционных фракций СДПГ, Альянса 90/Зеленых и СвДП, а также крупнейшей оппозиционной фракции, ХДС/ХСС: 100 проголосовали против, семеро воздержались", - говорится в сообщении на сайте Бундестага.



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