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Шольц: Правительство Германии продолжит поставки оружия Украине


28.04.2022   21:10


Федеральное правительство Германии продолжит курс на поставки оружия Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Мы поставили оружие, которое сделало возможной оборонительную борьбу Украины, и федеральное правительство будет продолжать следовать этому курсу. И сегодня мы получили очень сильный мандат от немецкого Бундестага", - написал Шольц в Твиттере в четверг.

Как сообщалось, Бундестаг поддержал предоставление Украине тяжелого вооружения, данное решение поддержали 586 депутатов.

"Немецкий Бундестаг выступает за всестороннюю поддержку Украины в агрессивной войне России и не исключает поставки для этой цели тяжелых вооружений из Германии. В четверг, 28 апреля 2022 г., 586 депутатов поименно проголосовали за совместное предложение (20/1550) коалиционных фракций СДПГ, Альянса 90/Зеленых и СвДП, а также крупнейшей оппозиционной фракции, ХДС/ХСС: 100 проголосовали против, семеро воздержались", - говорится в сообщении на сайте Бундестага.

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