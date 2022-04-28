

Послы США в Азербайджане, Грузии и Армении провели совместную встречу

28.04.2022 23:03





Послы США в Азербайджане, Грузии и Армении провели совместную встречу, которая состоялась в Баку. Информацию распространяет дипломатическая миссия США в Азербайджане.



По информации посольства США, во встрече также приняли участие заместитель помощника госсекретаря США Эрика Олсон, главный советник Госдепартамента США Эндрю Шофер и координатор по вопросам помощи США Европе и Евразии Грег Наарден.



В заявлении говорится, что в столицах трех стран уже проходила аналогичная встреча.



«Коллеги из региона и Вашингтона собрались вместе, чтобы обменяться идеями и информацией. Когда Соединенные Штаты отмечают 30-летие установления дипломатических отношений с Азербайджаном, Грузией и Арменией, мы подчеркиваем нашу приверженность укреплению нашего партнерства и содействию более безопасному, стабильному и процветающему будущему для народов Южного Кавказа», — говорится в заявлении.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



