

Подоляк об Иванишвили: «Каждый про-российский олигарх столкнется с «де-олигархизацией»

28.04.2022 23:25









«Transparency International Georgia показало, почему правительство Грузии отказалось рассматривать какие-либо санкции в отношении России. Разумеется, из-за российского бизнеса местного олигарха Иванишвили. Давид Арахамия предлагает ввести против него жесткие санкции. Каждый про-российский олигарх столкнется с «де-олигархизацией»», — написал политик.



25 февраля председатель парламентской фракции правящей партии Украины Давид Арахамия призвал Евросоюз и США рассмотреть возможность введения персональных санкций в отношении Бидзины Иванишвили и его активов на Западе.



«Суть политики нынешнего грузинского правительства заключается в том, чтобы просто следовать указаниям Кремля. В этом причина их риторики — отрицание военных преступлений РФ против Украины и ее помощь в обходе санкций в отношении России», — написал Арахамия в Telegram-канале. Советник президента Украины Михаил Подоляк разместил в Twitter опубликованную Transparency International Georgia инфографику из доклада о российских деловых интересах родственников Бидзины Иванишвили.«Transparency International Georgia показало, почему правительство Грузии отказалось рассматривать какие-либо санкции в отношении России. Разумеется, из-за российского бизнеса местного олигарха Иванишвили. Давид Арахамия предлагает ввести против него жесткие санкции. Каждый про-российский олигарх столкнется с «де-олигархизацией»», — написал политик.25 февраля председатель парламентской фракции правящей партии Украины Давид Арахамия призвал Евросоюз и США рассмотреть возможность введения персональных санкций в отношении Бидзины Иванишвили и его активов на Западе.«Суть политики нынешнего грузинского правительства заключается в том, чтобы просто следовать указаниям Кремля. В этом причина их риторики — отрицание военных преступлений РФ против Украины и ее помощь в обходе санкций в отношении России», — написал Арахамия в Telegram-канале.



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