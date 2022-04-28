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Подоляк об Иванишвили: «Каждый про-российский олигарх столкнется с «де-олигархизацией»
28.04.2022 23:25
Советник президента Украины Михаил Подоляк разместил в Twitter опубликованную Transparency International Georgia инфографику из доклада о российских деловых интересах родственников Бидзины Иванишвили.
«Transparency International Georgia показало, почему правительство Грузии отказалось рассматривать какие-либо санкции в отношении России. Разумеется, из-за российского бизнеса местного олигарха Иванишвили. Давид Арахамия предлагает ввести против него жесткие санкции. Каждый про-российский олигарх столкнется с «де-олигархизацией»», — написал политик.
25 февраля председатель парламентской фракции правящей партии Украины Давид Арахамия призвал Евросоюз и США рассмотреть возможность введения персональных санкций в отношении Бидзины Иванишвили и его активов на Западе.
«Суть политики нынешнего грузинского правительства заключается в том, чтобы просто следовать указаниям Кремля. В этом причина их риторики — отрицание военных преступлений РФ против Украины и ее помощь в обходе санкций в отношении России», — написал Арахамия в Telegram-канале.
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