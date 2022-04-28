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Генсек ООН признал, что Совбез ООН не справился с российским нападением


28.04.2022   23:36


Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Совбез не сделал того, что должен был в контексте нападения РФ на Украину. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

Гутерреш признал, что Совбез – ключевой орган ООН – заслужил разочарование его работой.

"Слов о солидарности недостаточно", – подчеркнул он.

"Совет безопасности не смог сделать все, что в его силах, для предупреждения и завершения этой войны. Это стало причиной массового разочарования и гнева", – признал генсек.

Гутерреш, впрочем, не изложил никаких планов для преодоления этого.

"Многие мировые лидеры приложили усилия для прекращения агрессии, пока безрезультатно", - добавил генеральный секретарь.

Как сообщалось, в четверг генсек ООН посетил Бородянку.

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