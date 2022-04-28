|
|
|
Генсек ООН признал, что Совбез ООН не справился с российским нападением
28.04.2022 23:36
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Совбез не сделал того, что должен был в контексте нападения РФ на Украину. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.
Гутерреш признал, что Совбез – ключевой орган ООН – заслужил разочарование его работой.
"Слов о солидарности недостаточно", – подчеркнул он.
"Совет безопасности не смог сделать все, что в его силах, для предупреждения и завершения этой войны. Это стало причиной массового разочарования и гнева", – признал генсек.
Гутерреш, впрочем, не изложил никаких планов для преодоления этого.
"Многие мировые лидеры приложили усилия для прекращения агрессии, пока безрезультатно", - добавил генеральный секретарь.
Как сообщалось, в четверг генсек ООН посетил Бородянку.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна