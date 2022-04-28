

Генсек ООН признал, что Совбез ООН не справился с российским нападением

28.04.2022 23:36





Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Совбез не сделал того, что должен был в контексте нападения РФ на Украину. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.



Гутерреш признал, что Совбез – ключевой орган ООН – заслужил разочарование его работой.



"Слов о солидарности недостаточно", – подчеркнул он.



"Совет безопасности не смог сделать все, что в его силах, для предупреждения и завершения этой войны. Это стало причиной массового разочарования и гнева", – признал генсек.



Гутерреш, впрочем, не изложил никаких планов для преодоления этого.



"Многие мировые лидеры приложили усилия для прекращения агрессии, пока безрезультатно", - добавил генеральный секретарь.



Как сообщалось, в четверг генсек ООН посетил Бородянку.



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