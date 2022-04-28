

В Конгрессе США поддержали открытие ленд-лиза для Украины

28.04.2022 23:38





Нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки рассмотрела и поддержала открытие ленд-лиза для Украины. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.



"Великолепные новости. Закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине был рассмотрен Палатой представителей и проголосован сегодня в США", - говорится в сообщении.



По словам Андрея Ермака, в тексте документа говорится о предоставлении президенту США расширенных полномочий по передаче или предоставлению в аренду Украине оборонных средств для "защиты гражданского населения от российского военного вторжения" и для других целей.



После принятия акта председатель Белого Дома обязан в течение 60 дней установить ускоренные процедуры доставки продукции.



"Закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки нам вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США. И все это позволит нам выбить русскую армию из наших территорий. Также следует понимать, что ленд-лиз означает уверенность США в победе Украины над россией. Это будет важная победа нашего несокрушимого народа, который смог объединить вокруг себя цивилизованный мир в борьбе с русским злом", - отметил глава ОП.



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