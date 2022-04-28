

Байден: Мы не позволим России шантажировать наших союзников и партнеров поставками газа и нефти

28.04.2022 23:51





Россия использует поставки энергоресурсов как оружие. Об этом президент США Джо Байден заявил 28 апреля в Вашингтоне, расшифровку его речи опубликовал сайт Белого дома.



"Россия начала угрожать двум нашим союзникам прекратить поставки энергоносителей. В то время как Америка прекратила весь импорт российского ископаемого топлива, поскольку мы можем использовать свой огромный резерв – запасы топлива в нашей стране – некоторые европейские страны столкнулись с большими трудностями в снижении зависимости от российских энергоресурсов. Действия РФ доказывают, что энергоносители – это не просто товар, который Россия продает для удовлетворения потребностей других стран, а оружие, которое она будет использовать против тех, кто выступает против ее агрессии. Я хочу четко заявить: мы не позволим России запугивать или шантажировать, чтобы избежать санкций. Мы не позволим им использовать свою нефть и газ, чтобы уклониться от последствий своей агрессии", – сказал Байден.



Он сообщил, что США работают с Ираном, Катаром и Южной Кореей, чтобы помочь странам, которые пострадали от российского шантажа относительно остановки поставок газа и нефти.



"Агрессия не победит, угрозы не победят. И это еще одно напоминание для всего мира, что мы должны сосредотачивать еще больше на внимания на увеличении производства чистой энергии", – добавил Байден. По словам главы Белого дома, в США сейчас приоритетные солнечная и атомная энергетика.



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