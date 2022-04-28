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Президент Грузии встретилась со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси


28.04.2022   23:54


Президент Грузии Саломе Зурабишвили и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обсудили ситуацию в регионе и российское вторжение в Украину. Встреча прошла в Вашингтоне в рамках рабочего визита главы государства в Соединенные Штаты.

Как сообщает пресс-служба президента, Зурабишвили проинформировала Пелоси о ситуации на оккупированных территориях Грузии. Она отметила, что похищения людей и грубые нарушения прав человека в этих регионах продолжаются.

Президент также поблагодарила спикера за принятие Палатой представителей США «Акта о поддержке Грузии». По ее словам, этот законопроект подчеркивает степень поддержки со стороны Соединенных Штатов и важность тесного стратегического сотрудничества между Вашингтоном и Тбилиси.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы европейской и евроатлантической интеграции Грузии, а также поданную одновременно с Украиной и Молдовой заявку страны на ускоренное получение статуса кандидата в члены ЕС. В ходе обсуждения ситуации в регионе была подчеркнута важность безопасности Черного моря.

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