

Президент Грузии назвала «смехотворными» слова сенатора США о «красных линиях» Путина

29.04.2022 09:45





Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала слова американского сенатора Рэнда Пола, заявившего, что расширение НАТО будет провоцировать Владимира Путина, «смехотворными». По ее словам, сенатор-республиканец (штат Кентукки) повторяет нарратив российской пропаганды.



«Это обычная российская линия», — сказала Зурабишвили в интервью The Hill на Капитолийском холме, где она встречается с американскими законодателями.



Как отметила Зурабишвили, для Москвы все, что касается укрепления безопасности ее соседей, становится провокацией и угрозой, «и это довольно смехотворно».



Рэнд Пол на слушаниях с участием госсекретаря Энтони Блинкена во вторник попытался раскритиковать позицию США по поддержке стремления Украины вступить в НАТО, передает The Hill. По его словам, такая политика нарушает «красные линии», установленные Путиным.



Уточнив, что он не оправдывает вторжение России в соседние страны, сенатор Пол заявил, что агрессия против Украины – это модель нападения на бывшие советские республики. Он добавил, что причина оккупации Россией территорий Молдовы и Грузии также кроется в том, что «они были частью СССР с 1920-х годов».



Блинкен отверг это предположение, заявив, что такая позиция подрывает право суверенных государств самостоятельно определять свою внешнюю политику: «Эти страны имеют фундаментальное право решать свое будущее и свою судьбу».



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