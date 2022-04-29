

Семья Саакашвили призывает власти перевести экс-президента на лечение за рубеж

29.04.2022 10:10





Дадим правительству срок, до 18:00 понедельника, чтобы обеспечить перевод Миши на лечение заграницу - если эти требования не будут выполнены, мы объявим перманентные акции, а потом уже большую акцию, - об этом брат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Давид Саакашвили заявил журналистам у Руставской тюрьмы.



По его словам, заключение созданного Народным защитником врачебного консилиума о состоянии здоровья Михаила Саакашвили указывает на то, что его состояние тяжелое.



Давид Саакашвили обратился к общественности и политическим партиям с призывом помочь семье, чтобы бывший президент был перевезен за границу.



По словам брата Михаила Саакашвили, если после истечения срока, данного правительству, данное требование не будет удовлетворено, семья планирует начать непрерывные акции, чтобы бывшему президенту была дана возможность вернуться к нормальной жизни.



«От имени всей семьи я заявляю, что мы даем нашему правительству разумный срок, за определенный период времени, скажем, до 18:00 понедельника дадим правительству время обеспечить перевод Миши на лечение за границу. Время больше не терпит, а исход может быть фатальным. Никто не должен стать соучастником этого. Мы даем разумный срок до вечера понедельника, после этого, если эти требования не будут выполнены, мы объявим перманентные акции, а затем уже большую акцию, чтобы Миша был освобожден и ему была бы дана возможность лечиться, вернуться к нормальной жизни», - заявил Давид Саакашвили.



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