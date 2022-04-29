

Саломе Зурабишвили: Отзыв посла Украины связан с внутренней политикой в ​​Грузии

29.04.2022 10:13





В интервью Foreign Policy президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала о последствиях агрессии России в Украине, международных санкциях и отзыве посла Украины из Грузии.



Президент Зурабишвили заявила, что на фоне российской агрессии против Украины Грузия хочет больше помощи от Запада, в том числе в сфере безопасности и обороны.



«На мой взгляд, Черное море будет иметь очень важное значение в ближайшем будущем. Нам нужна помощь в обмене разведданными здесь, потому что мы лучше знаем, что происходит, особенно когда Россия пытается взять под контроль большую часть побережья Черного моря.



Кибербезопасность — это сфера, в которой мы просим о большей поддержке и сотрудничестве. Оборонное оружие — это то, что нам больше всего нужно», — сказала Зурабишвили в интервью Foreign Policy.



Она также рассказала о международных санкциях против России и заявила, что Грузия присоединилась ко всем таким санкциям.



«Грузия является участником всех международных санкций, всех финансовых санкций. Грузинские финансовые власти и банки еще больше подчиняются этим санкциям, потому что слишком боятся отставать от других. Это очень важно, потому что Грузии это дорого обходится. Что касается индивидуальных санкций, то Грузия мало что может сделать. Мы осуществляли импорт пшеницы из России и Украины. Мы на 90% зависимы от этого. Теперь есть проблема с оплатой, если мы не заплатим, мы больше не сможем импортировать. Между Россией и Грузией также существует некоторая торговля, например торговля фруктами, которые не подпадают под действие санкций. Так что, думаю, произошло недопонимание по санкциям, когда объясняли, к каким санкциям присоединяется Грузия, а к каким нет», — сказала президент Грузии.



На вопрос, почему тогда Украина отозвала своего посла из Грузии, президент Зурабишвили ответила, что это имеет определенный политический подтекст.



«Это связано с внутренней политикой в ​​Грузии и связями некоторых грузинских оппозиционных партий с некоторыми украинскими лидерами. Я не хочу никого разоблачать… Сейчас отношения с украинцами должны быть максимально тесными. Все, что свидетельствует о каком-либо несогласии, и я об этом говорила украинским лидерам, в связи с отзывом посла, идет на руку России. Поэтому я не люблю обсуждать этот вопрос, но очевидно, что в Грузии есть лидеры оппозиции, близкие к Саакашвили. Саакашвили был в Украине, у него есть друзья. Он пытается обострить отношения между Грузией и Украиной, для чего, на мой взгляд, сейчас не время», — сказала Саломе Зурабишвили.





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