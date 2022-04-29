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Министр экономики подписал Декларацию будущего Интернета
29.04.2022 10:17
Вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили в онлайн-формате принял участие в министериале, организованном советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, в ходе которого он от имени Грузии, вместе с представителями США, Австралии, Канады, Еврокомиссии, Японии и Великобритании подписал Декларацию будущего Интернета (Declaration for the Future of the Internet, DFI). Подписание состоялось в США, в Белом доме, в гибридном формате.
«Целью Декларации является поддержка демократических систем и содействие активному участию каждого гражданина в демократических процессах, обеспечение защиты конфиденциальности личности, сохранение безопасной и надежной связи, защита прав человека и его уважение в онлайновой/цифровой экосистеме, обеспечение свободной и конкурентоспособной глобальной экономики и т.д.
Партнеры по поддержке Декларации сотрудничают с гражданским обществом, индустрией и другими соответствующими заинтересованными сторонами для реализации принципов, изложенных в Декларации. Они также поддерживают и содействуют защите следующих основных принципов: права человека и основные свободы, глобальный доступ в Интернет, инклюзивный и доступный доступ в Интернет, доверие в цифровой экосистеме, многостороннее управление Интернетом», — говорится в информации министерства экономики.
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