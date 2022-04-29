

Зурабишвили: Помилование Саакашвили приведет к большей поляризации

29.04.2022 11:25





Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что помилование третьего президента Грузии Михаила Саакашвили «приведет к большей поляризации в Грузии». Об этом Зурабишвили сказала в интервью Foreign Policy.



На вопрос журналиста: «Вы и ранее говорили, что не рассматриваете помилование Саакашвили, однако, как вы думаете, его арест был правильным шагом?», президент Грузии ответила, что «это весьма странный вопрос».



«Я помиловала несколько членов партии Саакашвили после вынесения им приговоров. Я тогда думала, что это будет способствовать процессу внутреннего примирения и деполяризации. В данном случае мы придерживаемся совершенно противоположной позиции, поскольку помилование Саакашвили приведет к большей поляризации в Грузии, так как есть часть страны, которая твердо стоит на одной стороне, и, пожалуй, большинство против помилования в любой форме.



Как я уже сказала, есть другой вопрос. Если ему действительно поставили какой-то серьезный диагноз, тогда для защиты его здоровья должны быть приняты все меры. Исходя из обстановки в плане безопасности, важно сохранение единства, демонстрацию чего мы видим в Украине. Если едины, то можно противостоять всякому. Мы видим фантастический пример единства в Украине», - заявила Зурабишвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



