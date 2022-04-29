

«Почта Грузии» - Грузия по-прежнему на первом месте по доставке гуманитарных грузов в Украину

29.04.2022 11:28





По информации «Почты Украины» (Ukrposhta), согласно данным на 20 апреля, по количеству основных гуманитарных грузов, полученных по почте (продукты питания, лекарства первичного медицинского назначения, одежда), на первом месте по-прежнему находится «Почта Грузии» с более чем 520 тонн груза.



По сообщению «Ukrposhta», Грузия входит в число 14 стран, которые позволяют физическим и юридическим лицам бесплатно отправлять почтовые переводы (посылки) в Украину предпочитаемым им адресатам. За Грузией следуют Румыния с более чем 80 тоннами гуманитарного груза, Бельгия с 80 тоннами и т.д. Важно отметить, что к гуманитарным грузам не относятся технологические, строительные и другие гуманитарные грузы, поставляемые другими странами.



«Почта Грузии» логистически отправила гуманитарный груз в Украину в сотрудничестве с «Почтой Украины». Вместе с тем, «Почта Грузии» развернула кампанию и в знак солидарности с украинским народом, по решению правительства Грузии, бесплатно отправляет гуманитарную почту в Украину.



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