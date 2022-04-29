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Зурабишвили: В Грузии никто не поддерживает войну


29.04.2022   11:39


Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что для нее неприемлемо говорить о существовании в стране «партии войны». По её словам, в Грузии никто не поддерживает войну.

Кроме того, президент также прокомментировала заявления, сделанные накануне в отношении Народного защитника.

«Я думаю, что в Грузии нельзя говорить о чем-то вроде «партии войны». Для меня этого не существует. Никто не выступает за войну в Грузии, и я хочу лично защитить Народного защитника, потому что считаю, что это очень важный институт. Также нельзя, чтобы некоторые говорили о том, что в Грузии в какой-то форме в обход санкций идет несанкционированная торговля. В этом вопросе не было никаких сомнений, и я думаю, что никто не должен создавать подозрения в отношении страны за пределами нас, потому что репутация страны — наш главный защитник в будущем», — сказала Саломе Зурабишвили.

Вместе с тем, президент заявила, что нахождение под стражей Михаила Саакашвили не было темой встреч с конгрессменами.

«Это не было темой для обсуждения. Вы знаете мою позицию по этому вопросу, и я не буду ее повторять», — сказала Зурабишвили.

Накануне председатель партии «Грузинская мечта» и лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе заявил, что «Народный защитник является представителем политической силы под названием «партия войны». По словам Народного защитника Нино Ломджария, своей деятельностью и обязанностями она служит защите прав человека.

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