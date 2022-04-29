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Население Грузии за год уменшилось на 1,1%
29.04.2022 12:56
По информации Национальной службы статистики Грузии, по состоянию на 1 января 2022 года, население Грузии составляет 3 688 600 человек, что на 1.1% меньше, чем в предыдущем году.
За тот же период в страну вернулись 39 526 эмигрировавших граждан. Соответственно отрицательное сальдо миграции составило 25 966 человек.
В 2021 году Грузию покинули 19 568 иностранных граждан. За тот же период в страну въехало 34 433 иностранца.
В этом году в страну въехали 49 лиц не имеющих гражданства, покинули страну 55 человек.
В 2021 году общее количество иммигрантов составило 99 974 человека, что на 34,6% больше, чем в предыдущем году, при этом количество иммигрантов уменьшилось на 17,8% до 74 008 человек.
По информации «Грузстата», в 2021 году зафиксированы отрицательный естественный прирост (-13 960) и отрицательное миграционное сальдо (-25 966).
«По состоянию на 1 января 2022 года, 59.7% населения Грузии проживает в городских поселениях. При этом население Тбилиси составляет почти треть всего населения страны. По состоянию на 1 января 2022 года, доля детей в возрасте 0-14 лет составляют 20.8% от всего населения, доля трудоспособного населения (лица в возрасте 15-64 года) – 63.7%, а доля населения в возрасте 65 лет и старше – 15.5%), - говорится в информации.
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