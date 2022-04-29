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Украинские военные получили ЗРК С-300 от стран-партнеров


29.04.2022   13:50


Зенитные ракетные войска воздушного командования "Юг" Вооруженных сил Украины получили зенитный ракетный комплекс С-300 от стран-партнеров, значительно усиливший противовоздушную оборону на юге.
Как передает Укринформ, об этом командование Воздушных сил ВСУ сообщает в Телеграме.

«ЗРК С-300 эффективно выполняет свою работу против большого числа объектов российских оккупантов и может сбивать самолеты, крылатые и баллистические ракеты на дистанции от 5 до 150 км. При этом, не важно, на каком расстоянии летит цель – 10 метров или 27 км», – говорится в сообщении.

Указанный комплекс уже выполняет боевые задания, сообщили в командовании.

Как сообщал Укринформ, 28 апреля Воздушные силы ВСУ уничтожили 15 воздушных целей: один самолет (Су-34), 5 крылатых ракет и 9 БпЛА.

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