

Украинские военные получили ЗРК С-300 от стран-партнеров

29.04.2022 13:50





Зенитные ракетные войска воздушного командования "Юг" Вооруженных сил Украины получили зенитный ракетный комплекс С-300 от стран-партнеров, значительно усиливший противовоздушную оборону на юге.

Как передает Укринформ, об этом командование Воздушных сил ВСУ сообщает в Телеграме.



«ЗРК С-300 эффективно выполняет свою работу против большого числа объектов российских оккупантов и может сбивать самолеты, крылатые и баллистические ракеты на дистанции от 5 до 150 км. При этом, не важно, на каком расстоянии летит цель – 10 метров или 27 км», – говорится в сообщении.



Указанный комплекс уже выполняет боевые задания, сообщили в командовании.



Как сообщал Укринформ, 28 апреля Воздушные силы ВСУ уничтожили 15 воздушных целей: один самолет (Су-34), 5 крылатых ракет и 9 БпЛА.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



