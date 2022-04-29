

Гарибашвили: Грузия завершила работу над первой частью вопросника

29.04.2022 15:14





«Грузия завершила работу над первой частью полученного от Еврокомиссии вопросника. Заполненный вопросник будет передан главе Представительства ЕС в Грузии Карлу Харцелю в понедельник, 2 мая», — заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на 63-м заседании правительственной комиссии по интеграции Грузии в Евросоюз.



Ираклий Гарибашвили поблагодарил все ведомства, участвующие в этом процессе, и каждого человека за их усилия по заполнению первой части вопросника.



По информации пресс-службы администрации правительства, в соответствии с поручением премьер-министра, ведется активная работа по заполнению второй, секторальной части вопросника, которая включает 33 главы и до 2300 вопросов по всем секторам. На встрече обсуждались сроки заполнения второй части вопросника. Было отмечено, что процесс идет интенсивно. ЕС установил 13 мая в качестве даты представления второй части вопросника, но правительство Грузии желает передать вопросник ЕС как можно скорее.



Премьер-министр на сегодняшнем заседании принял решение о том, что вторая, секторальная часть, как и первая часть вопросника, будет обнародована. Ираклий Гарибашвили призвал государственные ведомства продолжать активную работу над второй частью вопросника, чтобы, как и первую часть, заполнить максимально эффективно и в кратчайшие сроки.



После подачи заполненного вопросника, Еврокомиссия приступит к подготовке собственного отчета оценок, который будет передан в Совет ЕС, а соответствующее решение совета ожидается к концу июня.



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