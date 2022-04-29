Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава МИД Грузии о заявлениях Арестовича: Непонятные заявления наносят ущерб отношениям двух стран


29.04.2022   15:22


«Мы пытались развивать двусторонние отношения, будем продолжать в этом режиме, очень жаль, что распространяются такие непонятые заявления, которые наносят ущерб отношениям между двумя странами», — говорится в заявлении министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили.

Алексей Арестович заявил, что Украина не вмешивается в суверенную политику Грузии: «Вы независимое государство и всегда были другом Украины, но ваша политика и заявления будут оценены грузинским народом на выборах, это мой пламенный привет».

Как отметил Илья Дарчиашвили, правительство Грузии делает все возможное, чтобы в этот сложный период максимально помочь дружественной Украине.

«Этот процесс, безусловно, будет продолжаться в таком же духе. К сожалению, подобные заявления наносят большой ущерб двусторонним отношениям. Надеюсь, подобных заявлений больше не будет, и это не осложнит двусторонние отношения. Мы делали и стараемся развивать двусторонние отношения, будем продолжать в таком же режиме, очень жаль, что распространяются такие непонятные заявления, которые только вредят отношениям между двумя странами», — сказал Дарчиашвили.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна