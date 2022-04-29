

Глава МИД Грузии о заявлениях Арестовича: Непонятные заявления наносят ущерб отношениям двух стран

29.04.2022 15:22





«Мы пытались развивать двусторонние отношения, будем продолжать в этом режиме, очень жаль, что распространяются такие непонятые заявления, которые наносят ущерб отношениям между двумя странами», — говорится в заявлении министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили.



Алексей Арестович заявил, что Украина не вмешивается в суверенную политику Грузии: «Вы независимое государство и всегда были другом Украины, но ваша политика и заявления будут оценены грузинским народом на выборах, это мой пламенный привет».



Как отметил Илья Дарчиашвили, правительство Грузии делает все возможное, чтобы в этот сложный период максимально помочь дружественной Украине.



«Этот процесс, безусловно, будет продолжаться в таком же духе. К сожалению, подобные заявления наносят большой ущерб двусторонним отношениям. Надеюсь, подобных заявлений больше не будет, и это не осложнит двусторонние отношения. Мы делали и стараемся развивать двусторонние отношения, будем продолжать в таком же режиме, очень жаль, что распространяются такие непонятные заявления, которые только вредят отношениям между двумя странами», — сказал Дарчиашвили.



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