

Зурабишвили: Грузия более чем выполняет международные санкции

29.04.2022 16:19





Грузия не просто соблюдает, а более чем соблюдает санкции, введенные против России из-за войны в Украине. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Foreign Policy.



Глава государства подчеркнула, что утверждения о том, Грузия не присоединилась к международным санкциям против Москвы «на самом деле абсолютно» неверны. Зурабишвили считает, что основанием для них послужили заявления членов правительства Грузии. Как напоминает президент, одно время они говорили, что «у нас не будет санкций», однако «это было предназначено для внутреннего общественного мнения, чтобы объяснить, что у нас не будет национальных санкций в дополнение [к международным санкциям]».



«На самом деле мы являемся частью всех международных санкций, [связанных со] SWIFT, всех финансовых санкций. Финансовые власти и банки Грузии не просто выполняют, а более чем выполняют [санкции], потому что очень боятся в чем-то отличаться от остальных. И это самое главное, потому что именно это дорого обходится Грузии», — сказала Зурабишвили.



Здесь же она добавила, что «в плане индивидуальных санкций Грузия особо ничего не может сделать».



«Что у нас есть с Россией, так это то, что мы импортировали пшеницу из Украины и России пшеницу; мы на 90 процентов зависимы. Теперь это проблема платежей, поскольку, если мы не сможем платить, не будет импорта… Торговля между Грузией и Россией, конечно же, есть, но это в основном фрукты, которые не являются санкционными товарами», — заявила президент.



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