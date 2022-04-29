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Саакашвили: Какой войны я могу хотеть – разве я хочу, чтобы вблизи моих детей упала российская ракета?
29.04.2022 18:34
Какой войны я могу хотеть. Что вы мне говорите, что я хочу, чтобы вблизи моих детей упала российская ракета? – пишет третий президент Грузии Михаил Саакашвили в Facebook.
Как отмечает Саакашвили, в Тбилиси живут его дети.
«Какой войны я могу хотеть. В Тбилиси живет мой любимейший сын Никуша и моя необыкновенная дочь Алиса. Что вы мне говорите, что я хочу, чтобы вблизи моих детей упала российская ракета??? Бросьте!… У всякого цинизма должны быть границы», - пишет Саакашвили.
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