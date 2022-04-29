

Министр иностранных дел Грузии посетит Армению

29.04.2022 18:35





29-30 апреля министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили посетит с официальным визитом Армению. Об этом сообщает МИД Грузии.



В ходе визита в течение дня министр иностранных дел проведет встречи с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, председателем парламента Аленом Симоняном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном.



«В рамках визита министр иностранных дел Грузии также проведет встречу с президентом Республики Армения Ваагном Хачатуряном», — заявили в МИД.



По данным ведомства, в ходе визита в Республику Армения стороны обсудят широкий спектр сотрудничества между двумя странами.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



