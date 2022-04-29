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Министр иностранных дел Грузии посетит Армению
29.04.2022 18:35
29-30 апреля министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили посетит с официальным визитом Армению. Об этом сообщает МИД Грузии.
В ходе визита в течение дня министр иностранных дел проведет встречи с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, председателем парламента Аленом Симоняном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном.
«В рамках визита министр иностранных дел Грузии также проведет встречу с президентом Республики Армения Ваагном Хачатуряном», — заявили в МИД.
По данным ведомства, в ходе визита в Республику Армения стороны обсудят широкий спектр сотрудничества между двумя странами.
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