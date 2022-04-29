

ПАСЕ призывает все политические силы в Грузии поставить благополучие страны выше узкопартийных стратегий

29.04.2022 20:24





Парламентская ассамблея Совета Европы приветствует «непрерывный и видимый прогресс» в выполнении Грузией своих обязательств и обязанностей в качестве члена Совета Европы с 2014 года, но отмечает, что остаются некоторые пробелы и проблемы.



Об этом говорится в принятой Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции о выполнении Грузией обязательств и обязанностей.



За документ проголосовали 55 депутатов Ассамблеи, против — никто. Резолюция основана на отчете, подготовленном членами Ассамблеи Титусом Корлэцяном и Клосом Керном.



В резолюции говорится, что «крайне напряженная и поляризованная политическая обстановка» в Грузии вызывает серьезную озабоченность. Согласно документу, это было «главным препятствием» для демократической консолидации Грузии.



Резолюция призывает все политические силы поставить общее благополучие страны выше узкопартийных политических стратегий. Члены Парламентской ассамблеи называют ряд шагов, которые могут предпринять власти для продвижения избирательной реформы, усиления парламентского надзора, усиления независимости судебной власти, усиления борьбы с коррупцией, расширения свободы СМИ и защиты LGBTI+ сообщества.



Парламентская ассамблея Совета Европы решила продолжить процедуру мониторинга, но отмечает, что ее рекомендации обеспечивают четкую перспективу прогресса Грузии к диалогу после мониторинга, однако только при полной поддержке и политической воле всех политических сил, как правящих, партии и если не будет регресса.





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