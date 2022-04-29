

Процедуры таможенного контроля в таможенном пункте пропуска «Вале» будут приостановлены до 25 мая

29.04.2022 21:01





В связи с проведением ремонтных работ на стороне Турецкой Республики процедуры таможенного контроля в таможенном пункте пропуска «Вале» будут приостановлены до 25 мая. Информацию об этом распространяет Служба доходов.



По информации ведомства, процедуры пересечения границы можно осуществить на таможенном пункте пропуска «Карцахи».



«Как только реабилитационные работы на турецкой стороне будут завершены, таможенный пункт пропуска «Вале» продолжит работу в обычном режиме с полной нагрузкой. Следовательно, пропуск пассажиров и грузов будет осуществляться бесперебойно.



В то же время Служба доходов информирует, что процедуры пересечения границы в направлении стран назначения могут осуществляться в направлении таможенного пункта пропуска «Карцахи», который работает на полную мощность в связи с увеличением международного товарооборота», — говорится в сообщении ведомства.





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