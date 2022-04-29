|
|
|
Из Общественного вещателя Грузии уволены журналисты, заявившие о цензуре
29.04.2022 21:06
Из Общественного вещателя Грузии уволены журналисты, открыто говорившие о цензуре на канале. По решению директора телекомпании, под сокращение попали ведущий программы «Новая неделя» (Akhali Kvira) Имеда Дарсалия, а также корреспонденты Тамта Джанадзе и Софо Зеделашвили.
Авторская программа «Новая неделя» была закрыта 17 февраля 2022 года. Как объяснили в руководстве Общественного вещателя – в связи с реорганизацией. Ведущий передачи Имеда Дарсалия позже связал это, в том числе, с подготовкой критического сюжета о прокремлевской платформе Alt-Info. Уже через несколько часов после выхода репортажа в эфир он стал получать угрозы от радикалов. А спустя примерно месяц стало известно о закрытии программы.
При этом Имеда Дарсалия сообщил о цензуре на Первом канале. В частности, по словам журналиста, в ОВГ действовал «черный список» запрещенных респондентов.
О цензуре в Общественном вещателе говорили и журналистки Софо Зеделашвили и Тамта Джанадзе. В их совместном заявлением упоминался список лиц, у которых нельзя было брать комментарии.
Руководство телекомпании критику отвергало, обвиняя журналистов в клевете: «Согласно последним опросам, общественное доверие к Первому каналу Грузии растет. Создается впечатление, что укрепление независимого учреждения не отвечает интересам некоторых заинтересованных сторон, о чем свидетельствует кампания по очернению репутации и имиджа Общественного вещателя».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна