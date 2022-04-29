

В Минюсте назвали ложью заявления о ненадлежащем лечении Саакашвили

29.04.2022 22:12





Заключенному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в тюрьме оказывается вся необходимая медицинская помощь. Об этом говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии, обнародованном сегодня.



Адвокаты утверждают, что после продолжительной голодовки в тюрьме у Саакашвили развилась анорексия – он практически не может принимать пищу и сильно потерял в весе. Накануне омбудсмен Грузии сообщила, что полученная от врачей информация по состоянию здоровья экс-президента «действительно тревожная и критически тяжелая». Народный защитник призвала власти «выполнить свои обязательства и обеспечить пациенту необходимое лечение». Одновременно к протестным акциям с требованием перевода Саакашвили в клинику за границу готовятся в оппозиционной партии «Единое национальное движение».



«Медицинский департамент Специальной пенитенциарной службы постоянно следит за состоянием здоровья заключенного Михаила Саакашвили и при необходимости принимает меры, предусмотренные соответствующими протоколами. Следовательно, любое заявление о том, что Михаил Саакашвили не получает должного лечения, является ложью и намеренной попыткой ввести общественность в заблуждение», — заявляют в Пенитенциарной службе.



В Минюсте добавили, что у них «есть вопросы» касательно заключения группы экспертов, подготовленного по просьбе Народного защитника. Ведомство намерено передать их омбудсмену, а «после получения аргументированного ответа, анализа и уточнения позиций» принять соответствующие меры в случае необходимости.



«Пенитенциарная служба действует в соответствии с потребностями здоровья и безопасности любого осужденного и в целях защиты их интересов призывает политически ангажированные субъекты прекратить целенаправленную кампанию дезинформации», — говорится в заявлении.



Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.



Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.



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