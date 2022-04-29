

Тойво Клаар завершил визит в Тбилиси

29.04.2022 22:55





Специальный представитель ЕС по управлению кризисами на Южном Кавказе и в Грузии, сопредседатель Женевских международных дискуссий Тойво Клаар завершил свой визит в Тбилиси 28 апреля.



По сообщению пресс-службы Администрации правительства Грузии, 28 апреля во время встречи со спецпредставителем ЕС, обсуждались война России в Украине, а также гуманитарная помощь, оказанная Грузией дружественной стране, и оказанная Киеву международная поддержка.



Согласно той же информации, стороны также обсудили «комплексную государственную стратегию» по деоккупации оккупированных регионов Грузии и мирному урегулированию конфликта.



В тот же день министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и Тойво Клаар говорили о важности Женевских международных дискуссий, которые были учреждены после российско-грузинской войны в августе 2008 года.



Стороны также акцентировали внимание на политике и усилиях властей Грузии по мирному урегулированию конфликта.



Также 28 апреля Тойво Клаар встретился с государственным министром по вопросам примирения и гражданского равноправия Теей Ахвледиани, с которой обсудил гуманитарную ситуацию и ситуацию с правами человека в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе.



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