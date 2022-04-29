

«Не дадим убить Саакашвили» — В Батуми пройдут акции протеста

29.04.2022 23:06





«Единое национальное движение» анонсировало массовые акции протеста в Батуми , под лозунгом: «Не дадим убить Саакашвили».



Акции начнутся 6 мая, в 7 часов вечера, у здания Батумского государственного университета.



«Не дадим убить Михеила Саакашвили, сделаем все для этого… Первая акция пройдет 6 мая, у Батумского государственного университета, в день аджарской революции. Именно у того места, где в Аджарии началась Революция роз. Именно над главным завоеванием революции Бидзина Иванишвили пытается взять реванш», — заявил Гиорги Киртадзе, депутат Верховного совета Аджарии.



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