|
|
|
«Не дадим убить Саакашвили» — В Батуми пройдут акции протеста
29.04.2022 23:06
«Единое национальное движение» анонсировало массовые акции протеста в Батуми , под лозунгом: «Не дадим убить Саакашвили».
Акции начнутся 6 мая, в 7 часов вечера, у здания Батумского государственного университета.
«Не дадим убить Михеила Саакашвили, сделаем все для этого… Первая акция пройдет 6 мая, у Батумского государственного университета, в день аджарской революции. Именно у того места, где в Аджарии началась Революция роз. Именно над главным завоеванием революции Бидзина Иванишвили пытается взять реванш», — заявил Гиорги Киртадзе, депутат Верховного совета Аджарии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Ira[email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна