

Страны Балтии и Польша выступили за усиление постоянного присутствия НАТО на восточном фланге

29.04.2022 23:15





Литва, Латвия, Эстония и Польша хотят добиваться усиления защиты восточного фланга НАТО на саммите в Мадриде в конце июня.



Об этом договорились министры иностранных дел четырех стран на встрече в Риге, пишет "Европейская правда".



"Министры иностранных дел обсудили ключевые вопросы трансатлантической безопасности в рамках подготовки к саммиту НАТО в Мадриде в конце июня этого года. В ходе переговоров отмечалось необходимость усиления и расширения постоянного присутствия сил НАТО на восточном фланге Альянса", - говорится в заявлении МИД Латвии по итогам встречи.



Глава МИД Эдгарс Ринкевичс отметил, что изменения в нынешней ситуации безопасности в регионе требуют изменения политики сдерживания и обороны НАТО.



"Мы хотим постоянного присутствия НАТО в странах Балтии и Польши, чтобы мы могли противостоять любой угрозе со стороны России и Беларуси и защищать каждый сантиметр нашей территории. Министры также договорились продолжить сотрудничество в области энергетики, чтобы как можно быстрее обеспечить независимость от российских ресурсов", – сказал он.



Главы МИД также согласились с необходимостью продления и интенсификации поставок военной техники и вооружения Украине и усиления режима санкций против России посредством дальнейших ограничительных мер в энергетическом секторе.



Напомним, министр обороны Эстонии Калле Лаанет в пятницу прибыл в Киев, чтобы обсудить поддержку Украины.



США заявили в ОБСЕ о доказательствах существования российских фильтрационных лагерей в Украине



Глава миссии США при ОБСЕ Майкл Карпентер, выступая 28 апреля в ОБСЕ, заявил о наличии доказательств организации Россией фильтрационных лагерей в южных и восточных регионах Украины. Текст его выступления опубликован на сайте миссии США.



Карпентер ожидает, что Россия активизирует насильственное переселение местного населения из районов юга и востока Украины в Россию или подконтрольные России части Донбасса через так называемые фильтрационные лагеря.



"Мы видим заслуживающие доверия сообщения о том, что российские силы арестовывают местное гражданское население в этих районах, удерживают его в этих лагерях и жестоко допрашивают на предмет любых предполагаемых связей с законным украинским правительством или с независимыми СМИ", – заявил он.



Глава американской миссии рассказал, что подозреваемых в таких связях избивают и пытают перед отправкой в ОРДЛО, где их или убивают, или они исчезают.



"Многие гражданские лица в этих фильтрационных лагерях, которые проходят допрос, переводятся в Россию или на подконтрольный России Донбасс, в том числе через Беларусь. По нашей информации, Россия похищает, пытает и/или убивает избранных на местном уровне лидеров, журналистов и активистов гражданского общества, а также религиозных лидеров", – добавил он.



Карпентер добавил, что, по сообщению мэрии Мариуполя, в городе действуют как минимум четыре фильтрационных лагеря.



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