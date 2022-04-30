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Посол США призывает власти со всей серьезностью подойти к рекомендациям омбудсмена в связи с Саакашвили
30.04.2022 19:29
Посол США Келли Дегнан призывает власти Грузии с «внимательностью и серьезностью» подойти к рекомендациям Народного защитника касательно здоровья третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Как отметила Келли Дегнан, они всегда призывали власти оказать Саакашвили надлежащую медицинскую помощь.
«Я знаю, что растет беспокойство в связи с состоянием здоровья Саакашвили. Мы всегда призывали, чтобы ему было оказано соответствующее, надлежащее медицинское лечение, так как это основное право человека. Пенитенциарная служба сделала комментарий в связи с состоянием Саакашвили, они отметили, что оказывают медицинскую помощь, говорят и то, что от некоторой отказывается сам Саакашвили. Мы призываем с вниманием и серьезностью подойти к рекомендациям Народного защитника в связи с этим вопросом», - сказала Келли Дегнан.
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