

Гарибашвили: Арестович «сам является оскорблением»

30.04.2022 19:33





Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, советник офиса президента Украины Алексей Арестович «сам является оскорблением», и жаль, что подобными абсурдными обвинениями наносится ущерб отношениям. Таким образом он ответил на вопрос журналиста - "Как бы вы оценили вчерашнее оскорбительное заявление Арестовича?".



«Упомянутый вами человек сам оскорбление. Я не хочу много говорить и не хочу делать комментарии. Очень жаль, что такими абсурдными обвинениями и оскорблениями наносится ущерб нашим отношениям с украинским народом.



Уверяю всех, что никто не сможет испортить наши отношения с нашими украинскими братьями и сестрами. Мы делаем максимум, чтобы помочь украинцам. Грузия на первом месте среди 190 стран, которые отправили в Украину больше всего гуманитарной помощи. Это значит, что весь наш народ включен в этот процесс, чтобы выразить солидарность, помочь.



На месте мы максимально помогаем тем, кто приехал, делаем все, что можем. Что касается политиков, политики приходят и уходят. Страны, народ остаются на месте, мы всему этому посодействуем», — отметил премьер.



Напомним, Алексей Арестович обратился к правительству Грузии так: «Скажу вам, зайчата: вашу политику оценит грузинский народ. Это мой пламенный привет».



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