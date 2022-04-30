

Посол США: Никто не желает, чтобы Грузия стала мишенью этой войны

30.04.2022 19:43





«Мы очень рады, что премьер-министр пообещал, что Грузия не будет использована для обхода санкций, и мы внимательно следим за этим», — заявила журналистам посол США в Грузии Келли Дегнан.



Представители СМИ задали Келли Дегнан вопрос распространенных записей. Дегнан сказал, что для США главное, чтобы Грузия не была использована для уклонения от санкций.



«Это самый эффективный способ закончить войну, по крайней мере, чтобы она не расширилась, этого никто не хочет. Никто не желает, чтобы Грузия стала мишенью этой войны. Я поговорила со многими политическими лидерами, ни один политический лидер ни одной политической партии не говорил о ввязывании Грузии в войне. Нападать друг на друга, называть друг друга предателями, пророссийскими или «партией войны» — это как раз то, что Грузии не нужно. Грузии сейчас нужно единство в поддержке Украины против России. Война друг с другом, грузин с грузинами — только помогает России. Поэтому я искренне надеюсь, что грузины будут жить по своей модели «сила в единстве», — сказала Келли Дегнан.





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