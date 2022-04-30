

Ношение маски в закрытом пространстве может остаться обязательным только для определенной группы

30.04.2022 20:10





Во многих странах маски носит только определенная группа – это обсуждается в министерстве и на Координационном совете, думаю, будет соответствующее решение, – сообщил «IPN» глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.



Как поясняет Гамкрелидзе, чем быстрее привьются 70% населения, тем быстрее закончится пандемия.



«Мы должны призвать население привиться. Чем быстрее привьются 70% населения, тем быстрее закончится и пандемия. Прививка является одним из главных защитников. Необходимы две дозы вакцины, при «омикроне» же значимость имеет «бустер».



Как вы знаете, некоторые страны начали вакцинацию четвертой дозой, особенно пожилого населения. У нас тоже это обсуждается.



Что касается второго главного орудия, в большинстве стран в открытом пространстве маски сняты, во многих странах их ношение облегчено в закрытом пространстве, только определенная группа носит маски. Это также обсуждается в министерстве и на Координационном совете. Думаю, будет соответствующее решение», - отметил Гамкрелидзе.



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