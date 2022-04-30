

Перевод Саакашвили на лечение за границу имеет решающее значение - мать экс-президента

30.04.2022 20:20





«Я не знаю подробностей о состоянии его здоровья, так как, к сожалению, не могу его видеть, у него проблемы с передвижением, и этого следовало ожидать», — сказала мать бывшего президента Михаила Саакашвили Гиули Аласания, говоря о своем сыне.



По её словам, она надеется, что Михаила Саакашвили переведут на лечение за границу.



«У меня нет никакой информации о Мише. Меня не пускают к нему. Я точно знаю, что он отказывается от прогулок. Это очень тяжелая процедура, надевают на руки наручники, и никто не знает, что будет по пути. Ранее, например, на его адвоката напал один человек. Колючая проволока и все это очень вредит его нервной системе. Очень важно вывезти его на лечение за границу, потому что врачи говорят, что здесь, в Грузии, нет возможности вылечить это заболевание», — сказала Гиули Аласания.









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