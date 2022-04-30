

Гарибашвили: Правительство работает над проблемой «Боржоми»

30.04.2022 21:02





Собственник «Боржоми» находится под санкциями, и мы активно работаем, сегодня я не хочу говорить о деталях, — заявил журналистам в Кутаиси премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



«Наша главная мотивация — максимально защитить интересы нашей страны. По всем направлениям, не важно, будь то энергетика, экономика, по всем направлениям. Например, сейчас, в последние дни, мы слышим о проблеме «Боржоми». Как вы знаете, собственник «Боржоми» находится под санкциями, и мы сейчас активно работаем. Очень скоро мы сообщим нашим гражданам приятную информацию по этому поводу. Я не хочу сегодня говорить о деталях, но уверяю вас — мы работаем над всеми этими проблемами, над всеми этими вопросами, чтобы максимально защитить интересы нашей страны и нашего народа», — сказал Ираклий Гарибашвили.



Напомним, что компания «IDS Borjomi Georgia» приостановила работу на обоих своих заводах в Боржоми с 29 апреля.



Основной причиной сложившейся ситуации называются финансовые трудности, которые начались из-за боевых действий в Украине.



«Сложная ситуация, сложившаяся на основных рынках сбыта продукции компании, усугублялась ограниченным доступом к банковским счетам, что закрывало для компании возможность получения валютной выручки и расчетов с кредиторами», — сказано в заявлении.



В компании надеются, что в ближайшее время ситуация улучшиться, и они смогут вернуться к работе.



До последнего времени единственным производителем минеральной воды «Боржоми» являлась компания «IDS Borjomi Georgia», входящая в состав «IDS Borjomi International», которая принадлежит российской структуре Альфа-групп (ранее — компания «Georgian Glass & Mineral Water Co»).



Принадлежит производство «Боржоми» российскому предпринимателю, основателю Альфа-банка Михаилу Фридману, который попал под санкции Запада после начала войны в Украине.





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