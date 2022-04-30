

ГосдепартаметСША: Американский народ выражает солидарность народу Грузии

30.04.2022 21:55





«Американский народ выражает солидарность народу Грузии, его желанию быть суверенной страной, в течение лет мы превратились в стратегических партнеров», — заявила журналистам пресс-секретарь Госдепартамента США Джалина Портер.



Отвечая на вопрос о визите президента Грузии Саломе Зурабишвили в Вашингтон, Портер сказала, что у нее пока нет информации о встречах, которой она могла бы поделиться с медиа.



«Тем не менее, что я могу сказать о Грузии, так это то, что с самого начала американский народ проявляет солидарность с народом Грузии и его желанием быть свободной и суверенной страной. За прошедшие годы мы также стали стратегическими партнерами, работающими вместе для реализации нашего общего видения, что означает полную интеграцию Грузии в евроатлантическую семью наций как часть единой, свободной и мирной Европы», — заявил представитель Госдепартамента.





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