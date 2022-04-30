

Хазарадзе и Джапаридзе ответили на обвинения в продаже «Боржоми» российской компании

30.04.2022 22:44





Лидеры оппозиционной партии «Лело», бизнесмены Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе обвинили членов правящей партии «Грузинская мечта» в фальсификации фактов из-за их заявлений по поводу компании «Боржоми».



29 апреля IDS Borjomi Georgia объявила о временной приостановке производства на двух заводах в Грузии из-за санкции и финансовых проблем, возникших у компании в связи с ситуацией с Украиной. Комментируя этот вопрос, сразу несколько лидеров «Грузинской мечты» указали на косвенную вину лидеров «Лело», которые основали IDS Borjomi в середине 90-х на основе бренда минеральных вод «Боржоми». Согласно их заявлениям, именно Хазарадзе и его бизнес-партнер ответственны за то, что компания перешла к российской группе.



«Любая попытка «ботов» и «троллей» ввести наших граждан в заблуждение путем фальсификации фактов, закончатся полным провалом. Подобные попытки равносильны преступлению, а распространяемая ими информация — бессовестная ложь», — сказано в заявлении Хазарадзе и Джапаридзе, распространенном сегодня.



Согласно заявлению, в 2002 году инвестиционный фонд Selfford, основанный ныне покойным миллиардер Бадри Патаркацишвили и его партнерами, выкупил первоначальные инвестиций компании, а «в 2013 году Selfford, который также представлял нынешний менеджер телеканала «Имеди» Ираклий Рухадзе, продал контрольный пакет акций Borjomi Holding российской финансовой группе «Альфа-Капитал».



Хазарадзе и Джапаридзе также подчеркнули, что под их руководством удалось полностью переоборудовать и модернизировать заводы по розливу в Грузии, благодаря чему со временем компания «Боржоми» была преобразована в многонациональный холдинг, производящий минеральную воду в нескольких странах.



«Кейс развития «Боржоми» по сей день изучают в одном из лучших университетов мира – Гарвардской бизнес-школе, как успешный пример превращения советского производства в конкурентоспособное, современное предприятие», — отмечено в заявлении.



Накануне Хазарадзе предложил государству выкупить акции компании «Боржоми» у российской «Альфа-групп», а затем продать их гражданам Грузии через Тбилисскую фондовую биржу. Бизнесмен считает, что от этого зависит не только будущее бренда «Боржоми», но и «экспорт, тысячи рабочих мест и доходы бюджета».



Сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили также прокомментировал ситуацию с «Боржоми», заявив, что «в ближайшее время станет известна хорошая информация» по этой теме.



Международная компания IDS Borjomi International является одним из трех крупнейших игроков на рынке минеральных вод СНГ и Балтии, лидером в категории природных бутилированных вод.



На сегодняшний день в IDS Borjomi International входят: IDS Borjomi Georgia (Грузия), IDS Group Ukraine (Украина), IDS Borjomi Russia (Россия), IDS Borjomi Azerbaijan (Азербайджан), IDS Borjomi Belarus (Беларусь) и IDS Borjomi Europe (Литва). Компания производит такие бренды минеральных вод, как «Боржоми», «Ликани», «Миргородская», «Моршинская», «Трускавецкая Аква-Эко», «Трускавецкая Кристальная», «Святой источник», «Эдельвейс» и другие.



С 2013 года 60% акций IDS Borjomi принадлежит российской «Альфа-групп», основатель которой Михаил Фридман попал под международные санкции после начала войны в Украине.



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