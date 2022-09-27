|
|
|
Зурабишвили: Референдумы в Восточной Украине - это крайне циничное действие России
27.09.2022 17:45
Мы должны категорически осудить те референдумы, которые проводятся сегодня в Восточной Украине, - об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
По ее словам, это крайне циничное действие России, которое совершенно неприемлемо для мира и цивилизованных людей.
«Мы должны категорически осудить те референдумы, которые проводятся сегодня в Восточной Украине, поскольку мы знаем, что означают и чем могут быть референдумы, проходящие на оккупированной территории, и в условиях этой войны. Это крайне циничное действие России, которое совершенно неприемлемо для нас, для мира, для цивилизованных людей», — заявила президент Грузии.
Напомним, что «процесс голосования» на т.н. референдумах в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины завершается сегодня. 27 сентября — последний и единственный день «голосования», когда процесс «голосования» проходит на стационарных избирательных участках. В течение предыдущих четырех дней голоса собирала «выездная избирательная комиссия».
Представители оккупационных властей заявляют, что «референдум» объявлен состоявшимся во всех четырех облястях, поскольку «активность избирателей» везде превысила 50-процентный барьер.
Согласно их сведениям, по состоянию на ночь понедельника «активность избирателей» составила 86,89% в Донецке, 83,61% - в Луганске, 63,58% - в Херсоне и 66,43% - в Запорожье.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна