

Зурабишвили: Референдумы в Восточной Украине - это крайне циничное действие России

27.09.2022 17:45





Мы должны категорически осудить те референдумы, которые проводятся сегодня в Восточной Украине, - об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По ее словам, это крайне циничное действие России, которое совершенно неприемлемо для мира и цивилизованных людей.



«Мы должны категорически осудить те референдумы, которые проводятся сегодня в Восточной Украине, поскольку мы знаем, что означают и чем могут быть референдумы, проходящие на оккупированной территории, и в условиях этой войны. Это крайне циничное действие России, которое совершенно неприемлемо для нас, для мира, для цивилизованных людей», — заявила президент Грузии.



Напомним, что «процесс голосования» на т.н. референдумах в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины завершается сегодня. 27 сентября — последний и единственный день «голосования», когда процесс «голосования» проходит на стационарных избирательных участках. В течение предыдущих четырех дней голоса собирала «выездная избирательная комиссия».



Представители оккупационных властей заявляют, что «референдум» объявлен состоявшимся во всех четырех облястях, поскольку «активность избирателей» везде превысила 50-процентный барьер.



Согласно их сведениям, по состоянию на ночь понедельника «активность избирателей» составила 86,89% в Донецке, 83,61% - в Луганске, 63,58% - в Херсоне и 66,43% - в Запорожье.



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