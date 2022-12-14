

Михеил Саакашвили прекратил голодовку по просьбе европарламентариев

14.12.2022 19:34





«Я сейчас получил послание от европарламентариев, которые категорически просят меня прекратить голодовку на данном этапе, чтобы не давать повода соответствующим службам для утверждения, что я сам причиняю себе вред», — об этом говорится в письме бывшего президент Грузии Михаил Саакашвили.



Кроме того, Саакашвили пишет, что «в течение многих месяцев был жертвой неподобающего обращения, что было подтверждено лучшими мировыми экспертами, в том числе лауреатами Нобелевской премии».



«Сейчас я получил послание от европарламентариев, которые категорически просят меня прекратить голодовку на данном этапе, чтобы не давать повода соответствующим службам для утверждения, что я сам причиняю себе вред. При этом депутаты Европарламента обещают мобилизовать все дипломатические усилия, чтобы обеспечить защиту моих минимальных прав.



Я плохо себя чувствую не потому, что специально не питался, а потому, что я отравлен, что также нашло отражение в дискуссии европарламентариев, потому что я много месяцев был жертвой неподобающего обращения, что подтверждено лучшими мировыми экспертами, в том числе лауреатами Нобелевской премии», — говорит Михаил Саакашвили в письме, которое предал огласке его адвокат Вахтанг Барамашвили.







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