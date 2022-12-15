

Глава Минюста Грузии рассказал о причинах публикации кадров с Саакашвили

15.12.2022 12:38





По словам министра юстиции Грузии Рати Брегадзе, Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии вечером 14 декабря обнародовала видеокадры осужденного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили с целью «правильно проинформировать общество».



«Мы избегали вступать в такого рода отношения, любых дискуссий, мы всегда призывали заинтересованную сторону воздерживаться от политизирования [темы] здоровья, хотя они постоянно делали такие заявления, чтобы ввести общественность в заблуждение, и самое страшное, что началось, это когда они обвиняли нас в том, что мы пытаем этого человека.



Также несколько дней назад была распространена фотография, сделанная иностранным экспертом. Это заключение является конфиденциальным. Возникает вопрос, откуда это фото оказалось в руках одного из СМИ. Самое худшее, что было обнародовано, — это также аудиозапись разговора с одним из экспертов о пытках.



Определенные силы пытаются сделать из государства образ врага и убедить международное сообщество в том, что государство пытает человека и нарушает его право на справедливый суд.



Когда радикальные силы пытаются очернить имидж государства за пределами и внутри страны и создать впечатление, что государство пытает, у нас есть легитимная цель обеспечить надлежащее информирование общественности о том, что в этом государстве никого не пытают. Поэтому было принято решение обнародовать эти кадры», — сказал Рати Брегадзе в эфире телекомпании «Имеди».



Видео, опубликованное на странице Пенитенциарной службы в Facebook, длится более 10 минут и объединяет кадры разных периодов.



Между тем, адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что распространение Пенитенциарной службой отснятого материала без разрешения заключенного является уголовным преступлением.





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