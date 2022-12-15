

«Нарушают права заключенного» — «Центр верховенства закона» о кадрах с Саакашвили

15.12.2022 14:02





Организация «Центр верховенства закона», которую основала бывший госинспектор Грузии Лонда Толорая, выступил с критикой в адрес Пенитенциарной службы за распространение кадров с Михеилом Саакашвили.



Согласно заявлению, распространение такой записи «не служит законным общественным интересам», «нарушает право заключенного на неприкосновенность частной жизни» и создает «опасность дальнейшего ухудшения» его здоровья.



Речь идет о кадрах заключенного экс-президента, которые были засняты камерой наблюдения в клинике «Vivamed». В Пенитенциарной службе распространение скомпилированного видео, объяснили повышенным общественным интересом и заявили, что кадры отражают «симулятивные действия Саакашвили».



В ответ «Центр верховенства закона» указал, что высокий общественный интерес к ситуации Саакашвили действительно есть, однако, согласно законодательству, одного этого фактора недостаточно для раскрытия персональных данных.



«Даже если персональные данные обнародуются с согласия лица, следует оценить, насколько соразмерно и адекватно для удовлетворения общественного интереса распространение информации, отражающей состояние его здоровья, в определенной форме и содержании…», — отмечает организация.



В организации подчеркивают, что подобная информация может распространяться только с согласия пациента или в иных исключительных случаях. Кроме того, пациент Саакашвили изображен в «очень личной форме», например на кадрах не прикрыты отдельные части тела:



«Представление широкой публике Михеила Саакашвили, третьего президента Грузии, в таком виде и ситуации (учитывая внимание международной общественности к условиям его прибывания в заключении и лечения) следует расценивать как оскорбление его достоинства».



По оценке организации, обнародование данной записи на основании удовлетворения общественного запроса, в то время как Пенитенциарная служба не обеспечивает/не может обеспечить явку Саакашвили в судебные заседания в связи с ухудшением состояния его здоровья, еще раз подтверждает, что обнародование данной запись не служит законным общественным интересам;



«Содержание обнародованных видеозаписей не может отвечать цели удовлетворения интереса общественности к стабильности здоровья Михеила Саакашвили, к качеству предоставляемых медицинских услуг и/или опровержению факта отравления.



Кроме того, текст, приложенный к видеозаписи, сделанной Специальной пенитенциарной службой при их трансляции, свидетельствует о том, что обнародование указанных видеоматериалов (в таком виде, объеме, форме) не преследовало цель информирования общественности о состоянии здоровья Михеила Саакашвили», — говорится в заявлении.



«Центр верховенства закона» упоминает факт, произошедший в декабре 2021 года, когда Госинспектор Грузии признала распространение Пенитенциарной службой очередного видео Саакашвили нарушением закона и оштрафовал ведомство. В то время должность Государственного инспектора Грузии занимала Лонда Толорая. Позже суд отменил эти решения госинспектора.



«Соответственно, манипулирование видеозаписями и незаконное раскрытие данных Специальной пенитенциарной службой и Министерством юстиции приобрело систематический характер», — добавляет организация, основанная Лондой Толорая.



По ее оценке, помимо прочих факторов, распространение таких записей порождает недоверие между Пенитенциарной службой и осужденным, а также между пациентом и лечебным учреждением, включая медицинских работников.



14 декабря, за день до обнародования видеозаписи с Саакашвили, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что «если со стороны Саакашвили не прекратятся симулятивные действия, будут обнародованы кадры».



Напомним, Адвокаты Саакашвили требовали его присутствия на судебном процессе в режиме онлайн, однако на заседании 14 декабря заключенному не дали такой возможности. Причиной было названо отсутствие необходимых технических средств.





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