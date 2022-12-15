

Саакашвили готов принимать лишь ту пищу, которую принесут родные

15.12.2022 15:31





Третий президент Грузии Михаил Саакашвили отказывается принимать пищу, предоставляемую ему Специальной пенитенциарной службой. Об этом заявил адвокат политика Шалва Хачапуридзе после того, как посетил своего подзащитного в клинике «Вивамед».



«Он [Михаил Саакашвили] объявил, что с сегодняшнего дня больше не будет принимать продукты питания, прошедшие через руки пенитенциарной системы. Он будет получать только ту пищу, которую принесут члены семьи или адвокат. Система может осмотреть, проверить, и это должно произойти под наблюдением его семьи. Он назвал несколько медсестер, которым доверяет. Скажем, если не принесла пищу мать, речь идет о нескольких медсестрах, через которых можно передать еду», — сообщил Хачапуридзе.



Адвокат вновь заявил, что Михаил Саакашвили, будучи заключенным, был отравлен. «Поэтому, с целью обеспечения своей безопасности, он вынужден обратиться к таким мерам. Мы сообщили об этом конвойной службе, и они проинформируют свое руководство», — добавил юрист.



Шалва Хачапуридзе также сообщил, что Саакашвили дал согласие на подачу жалобы против министра юстиции Грузии и Специальной пенитенциарной службы.



Напомним, 14 декабря Пенитенциарная служба Грузии обнародовала записи с камер видеонаблюдения, установленных в палате Саакашвили в клинике «Вивамеди». В ведомстве объяснили свое решение распространить кадры «высоким общественным интересом». В аннотации к записи говорится, что видео отображают состояние третьего президента в разные промежутки времени. Хроника ведется с 8 августа, последняя съемка датирована 12 декабря, где Саакашвили уже передвигается при помощи ходунков.



SOVA

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