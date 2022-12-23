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Давид Киркитадзе прекратил голодовку из-за ухудшения здоровья
23.12.2022 10:39
Состояние здоровья депутата от «Национального движения» Давида Киркитадзе после перевода в клинику стабильное. Он прекратил голодовку по совету врачей.
Как сообщили «IPN» в «Национальном движении», Киркитадзе пробудет в клинике еще несколько дней.
«Его давление было очень близко к 100/90. Поэтому врачи решили перевезти его в клинику. Сейчас параметры стабилизировались, хотя он слаб. Параметры эхокардиограммы не позволяют продолжать голодовку», - заявили в партии.
Для справки, Давида Киркитадзе поздно ночью доставили в клинику из-за несоответствующих показателей артериального давления.
Напомним, что на данный момент в парламенте Грузии голодают два депутата от «Национального движения» Ани Цитлидзе и Темур Джанашия. Они требуют перевести бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение за границу.
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