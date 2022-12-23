

Давид Киркитадзе прекратил голодовку из-за ухудшения здоровья

23.12.2022 10:39





Состояние здоровья депутата от «Национального движения» Давида Киркитадзе после перевода в клинику стабильное. Он прекратил голодовку по совету врачей.



Как сообщили «IPN» в «Национальном движении», Киркитадзе пробудет в клинике еще несколько дней.



«Его давление было очень близко к 100/90. Поэтому врачи решили перевезти его в клинику. Сейчас параметры стабилизировались, хотя он слаб. Параметры эхокардиограммы не позволяют продолжать голодовку», - заявили в партии.



Для справки, Давида Киркитадзе поздно ночью доставили в клинику из-за несоответствующих показателей артериального давления.



Напомним, что на данный момент в парламенте Грузии голодают два депутата от «Национального движения» Ани Цитлидзе и Темур Джанашия. Они требуют перевести бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение за границу.





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