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Сенат США утвердил бюджет на 2023 год - предусмотрена помощь Грузии и Украине
23.12.2022 10:46
Сенат США утвердил бюджет на следующий год, где для Украины предусмотрено около 45 миллиардов долларов помощи. По сообщению Reuters, документ поддержали 68 сенаторов, 29 выступили против.
В законопроекте на военную помощь Украине предусмотрено 23,5 миллиарда долларов. Всего же в статье, связанной с войной в Украине, которая включает военную подготовку, оснащение, логистику, разведывательную поддержку и пополнение запасов, предусмотрено выделение 44,9 млрд долларов.
Вместе с тем, проект бюджета США на 2023 год предусматривает выделение Грузии в качестве помощи не менее 132 млн. 25 тыс. долларов.
Бюджет составляет 1,7 триллиона долларов. Теперь он должен быть направлен в Палату представителей на утверждение, а затем на подпись президенту Джо Байдену.
Перед утверждением бюджета Сенат также утвердил поправку, которая предусматривает передачу Украину доходов от отчуждения финансовых активов, изъятых у российских олигархов.
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