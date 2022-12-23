

Сенат США утвердил бюджет на 2023 год - предусмотрена помощь Грузии и Украине

23.12.2022 10:46





Сенат США утвердил бюджет на следующий год, где для Украины предусмотрено около 45 миллиардов долларов помощи. По сообщению Reuters, документ поддержали 68 сенаторов, 29 выступили против.



В законопроекте на военную помощь Украине предусмотрено 23,5 миллиарда долларов. Всего же в статье, связанной с войной в Украине, которая включает военную подготовку, оснащение, логистику, разведывательную поддержку и пополнение запасов, предусмотрено выделение 44,9 млрд долларов.



Вместе с тем, проект бюджета США на 2023 год предусматривает выделение Грузии в качестве помощи не менее 132 млн. 25 тыс. долларов.



Бюджет составляет 1,7 триллиона долларов. Теперь он должен быть направлен в Палату представителей на утверждение, а затем на подпись президенту Джо Байдену.



Перед утверждением бюджета Сенат также утвердил поправку, которая предусматривает передачу Украину доходов от отчуждения финансовых активов, изъятых у российских олигархов.







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