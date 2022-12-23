

Бывшие высокопоставленные политические должностные лица призывают власти отправить Саакашвили на лечение за границу

23.12.2022 12:11





Более 130 бывших высокопоставленных политических и административных должностных лиц призывают власти Грузии перевезти экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение за границу.



Как говорится в их обращении, смерть президента Саакашвили от пыток в Грузии будет иметь крайне пагубные внутренние и внешние политические последствия.



По их оценке, летальный исход не только углубит нынешнюю поляризацию в стране, но и уничтожит шанс на ее преодоление в ближайшем будущем.



Обращение распространяет четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили.



«Мы не обсуждаем вопрос вины президента Саакашвили. Мы говорим: смертная казнь запрещена Конституцией, как и пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение. Это также следует из международных норм, признанных Грузией. Смерть от пыток президента Саакашвили, как и любого заключенного, является уголовным преступлением и противоречит международным обязательствам, взятым на себя Грузией. Кроме того, поскольку президент Саакашвили находится под эффективным контролем правительства, ответственность за посягательство на его достоинство, жизнь и здоровье возлагается именно на государственную власть.



Гибель президента Саакашвили от пыток будет иметь в Грузии крайне пагубные внутренние и внешние политические последствия. Летальный исход не только усугубит нынешнюю поляризацию в стране, но и уничтожит любые шансы на ее преодоление в ближайшем будущем.



И, наконец, сегодня в Европе происходит исторический процесс - героическая борьба украинского народа против российской агрессии. Каким будет исторический вердикт в отношении нас, если грузинское государство в эти исторические дни пытками в тюрьме убьет Михаила Саакашвили, «личного врага» Путина?» - отмечается в обращении.



Кроме того, в обращении говорится о заключениях различных медицинских экспертов относительно состояния здоровья экс-президента Саакашвили.



«Эксперты настоятельно рекомендуют срочно перевезти его в лечебное учреждение США или Западной Европы, с одной стороны, с целью проведения дальнейших исследований для полной и адекватной диагностики состояния его здоровья, а с другой - для проведения в кратчайшие сроки процедуры детоксикации в клинике надлежащего профиля специалистами соответствующей квалификации, что в условиях Грузии невозможно.



«Президенту Саакашвили давали как минимум 14 различных медицинских препаратов, некоторые из которых не авторизованы Агентством по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Пагубная комбинация этих препаратов вызвала дисфункцию головного мозга, в том числе атрофию белого вещества в префронтальной коре, которая отвечает за контролирующую функцию головного мозга и увеличила риск заболеваемости и смерти. Поэтому необходима немедленная детоксикация от этих лекарств», - заявил доктор медицинских наук, ведущий токсиколог в США Дэвид Э. Смит», - отмечается в обращении, подписанном бывшими грузинскими высокопоставленными политическими и административными должностными лицами.





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