

Институт Маккейна призвал власти Грузии незамедлительно освободить Саакашвили

23.12.2022 13:55





Американский Институт Маккейна (McCain Institute) призвал власти Грузии незамедлительно освободить из заключения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. На сайте организации говорится, что политик должен быть переведен в медицинское учреждение за границей для получения там надлежащего лечения.



Также отмечается, что Саакашвили находится в заключении с октября 2021 года «по обвинению, которое было названо политически мотивированным». В тексте также упоминаются сообщения, что политик отравлен тяжелыми металлами, и его здоровье ухудшается.



«Институт Маккейна поддерживает Саакашвили, лидера некогда более свободной и демократической Грузии и друга сенатора Маккейна. Мы подчеркиваем необходимость его немедленного освобождения и перевода для оказания медицинской помощи и желаем ему крепкого здоровья и скорейшего выздоровления», — сказала исполнительный директор Института Маккейна Эвелин Фаркас.



В заявлении также говорится, что в защиту Саакашвили выступил президент Украины Владимир Зеленский, который призвал власти Грузии проявить милосердию и спасти ему жизнь, отправив в одну из зарубежных клиник. Amnesty International назвала задержание Саакашвили «очевидной политической местью». Посол США в Грузии заявила, что правительство Грузии несет ответственность за его «психологическую и физическую медицинскую помощь», а официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс призвал к справедливому судебному разбирательству.



Институт Маккейна также напоминает, что, когда российские войска вторглись в Грузию в 2008 году, Саакашвили разговаривал с сенатором Маккейном по несколько раз в день в течение четырех дней подряд. Сенатор позже сказал:



«Я много раз встречался с президентом Саакашвили, в том числе во время нескольких поездок в Грузию. То, чего добился народ Грузии с точки зрения демократического правления, западной ориентации и внутренних реформ, просто замечательно. Это делает недавние действия России против грузин еще более тревожными… Россия применяет насилие против Грузии отчасти для того, чтобы запугать других соседей, таких как Украина… Международная реакция на этот кризис определит, как Россия будет управлять своими отношениями с другими соседями».



Институт Маккейна подчеркивает, что физическое и психическое здоровье Саакашвили – это ответственность правительства Грузии, и оно обязано обеспечить адекватное лечение, а также справедливое судебное разбирательство.





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